Полковник рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что американцам следует как можно скорее покинуть Сирию, так как после этого в регионе изменится баланс сил и Россия поссорится со своими союзниками. Свое мнение он выразил в эфире телеканала Fox News.
Макгрегор отметил, что Россия долгое время налаживала отношения с Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами, однако вывод американских войск вынудит российских военных делать выбор между этими сторонами.
По его словам, в северной Сирии находятся «десятки тысяч» турецких военных, которые готовы атаковать курдов-террористов в ответ на нападения на Турцию.
«Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев», — заключил Макгрегор.
Также он посчитал, что для сотрудничества русских, иранцев и турок «нет никаких причин в принципе».
Ранее в Британии отметили рост российского влияния в Сирии.