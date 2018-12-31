Трамп похвалил себя за действия США в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп в твиттере похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.
По его словам, любой другой президент стал бы «национальным героем» за подобные действия.
Он также добавил, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) почти изгнана из САР.
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Трамп подчеркнул, что выработанная им тактика в Сирии работает.
Ранее сообщалось, что Трамп согласился замедлить вывод войск США из Сирии.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.