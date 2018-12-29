В ООН оценили последствия вывода войск США из Сирии

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Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что вывод войск США из Сирии может привести к усилению позиций террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вывод войск США пройдет особенно тяжело для курдов.

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Он также добавил, что Вашингтон может продолжить принимать участие в вопросе урегулирования ситуации в САР на дипломатическом уровне.

Ранее в МИД России прокомментировали вывод американских войск из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.