Песков рассказал о совещании Путина с Советом Безопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности России, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Наряду с текущими вопросами внутрироссийской социально-экономической повестки дня обсуждались также некоторые международные темы, включая ситуацию в Сирии», — сказал Песков.

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По его словам, в ходе совещания была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, которая находится под контролем сирийских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что в Кремле приветствуют переход курдских районов Сирии под контроль Дамаска.