National Interest: Сирия отвлекает от гонки тройки мировых держав

Сирия отвлекает внимание от гонки великих держав — США, России и Китая, поэтому вывод американских войск из данного региона выглядит закономерным, пишет американский журнал The National Interest.

В материале отмечается, что непризнание внешнеполитического истеблишмента противоречия между непрекращающейся войной и последствиями соперничества великих держав свидетельствует о недостатке их сосредоточенности.

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Так, внезапный приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии вызвал протест со стороны внешнеполитического истеблишмента Вашингтона. Однако странно, что тот же истеблишмент, вступивший в «эру конкуренции великих держав», категорически против вывода войск из Сирии. Автор отмечает, что новая стратегия, согласно которой Соединенные Штаты должны сосредоточиться на конкуренции с Китаем и Россией, «вспыхнула как пожар».

Однако если США действительно теперь концентрируются на гонке с Россией и Китаем, то выход из Сирии — вполне логичное решение. Если состояние мировой политики таково, что Америка сталкивается с дестабилизирующими угрозами и все более рискованным конфликтом, то Соединенные Штаты должны уйти из Сирии, пишет журнал.

Автор отмечает, что развертывание сил на Ближнем Востоке приводит к износу американских военных. То, что в Вашингтоне сосредоточены на конфликтах, которые не совсем связаны со стратегическими интересами, отвлекает внимание от трансформационных сдвигов, происходящих на международной арене.