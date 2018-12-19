США могут полностью вывести войска из Сирии

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В США рассматривают полный вывод американских войск из Сирии, передает Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным агентства, это связано с тем, военные США практически выполнили поставленные перед ними задачи.

Как отмечается, американская кампания по освобождению сирийских территорий от боевиков ИГ (организация запрещена в России) близка к завершению.

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Ранее сообщалось, что замглавы Министерства иностранных дел России и посол США обсудили сирийский вопрос.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России