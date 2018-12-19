США могут полностью вывести войска из Сирии
В США рассматривают полный вывод американских войск из Сирии, передает Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По данным агентства, это связано с тем, военные США практически выполнили поставленные перед ними задачи.
Как отмечается, американская кампания по освобождению сирийских территорий от боевиков ИГ (организация запрещена в России) близка к завершению.
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Ранее сообщалось, что замглавы Министерства иностранных дел России и посол США обсудили сирийский вопрос.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России