В МИД России объяснили, почему не показывают США «спорную» ракету 9М729

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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия не показывает США ракету 9М729, так как это выходит за рамки соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Рябков заверил, что подписанный в 1987 году ДРСМД был «подогнан» для уничтожения конкретных типов вооружений. Он отметил, что ликвидационные и верификационные процедуры в отношении них были завершены «много лет назад» и подчеркнул, что в этом отношении Россия «полностью» выполнила положения договора.

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«Что же касается демонстрации ракеты [9М729], то здесь есть несколько аспектов. Договор РСМД от нас этого не требует», — сказал Рябков.

Он добавил, что демонстрация данной ракеты американской стороне будет проявлением «повышенной транспарентности» со стороны России.

Ранее США обвинили Россию в невыполнении положений ДРСМД. В частности, Соединенные Штаты считают, что российские военные скрывают настоящие спецификации ракеты 9М729 и требуют ее демонстрации. Официальная Москва отвергает все обвинения в свой адрес.

Также ранее Рябков заявил об окончательном решении США выйти из ДРСМД.