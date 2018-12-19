В МИД России объяснили, почему не показывают США «спорную» ракету 9М729
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия не показывает США ракету 9М729, так как это выходит за рамки соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
Рябков заверил, что подписанный в 1987 году ДРСМД был «подогнан» для уничтожения конкретных типов вооружений. Он отметил, что ликвидационные и верификационные процедуры в отношении них были завершены «много лет назад» и подчеркнул, что в этом отношении Россия «полностью» выполнила положения договора.
«Что же касается демонстрации ракеты [9М729], то здесь есть несколько аспектов. Договор РСМД от нас этого не требует», — сказал Рябков.
Он добавил, что демонстрация данной ракеты американской стороне будет проявлением «повышенной транспарентности» со стороны России.
Ранее США обвинили Россию в невыполнении положений ДРСМД. В частности, Соединенные Штаты считают, что российские военные скрывают настоящие спецификации ракеты 9М729 и требуют ее демонстрации. Официальная Москва отвергает все обвинения в свой адрес.
Также ранее Рябков заявил об окончательном решении США выйти из ДРСМД.