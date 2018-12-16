Пользователи сети посмеялись над новым автомобилем нацгвардии Украины

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На Украине в нацгвардию скоро поступит новый автомобиль. Видео с испытаем транспортного средства размещено в твиттере ведомства.

В нацгвардии страны отметили, что украинская сторона провела испытания новых многофункциональных армейских машин, которые являются аналогами Hammer.

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Как сообщает телеканал «Звезда», запись вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Так, автомобиль сравнили с «открытой повозкой «суперэкономкласса», которая может стать лишь отличной мишенью для снайперов». Также обратили внимание на «незащищенную канистру с бензином», которая находится в транспортном средстве. Еще один пользователь пошутил, что теперь украинская сторона сможет «завоевать» Африку и Сибирь за полчаса.

Ранее на Украине заявили об успешном испытании крылатой ракеты.