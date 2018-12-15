Появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео возвращения сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы.

На кадрах ролика видно, что самолеты прибыли на аэродром базирования ночью. Экипажи бомбардировщиков Воздушно-космических сил (ВКС) России встретило командование. Их также угостили хлебом и солью.

Ранее сообщалось, что Ту-160 вернулись из Венесуэлы в Россию. Отмечалось, что самолеты преодолели почти 12 тыс. км без посадки и выполнили воздушную дозаправку.