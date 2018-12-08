Роухани назвал выход США из ядерной сделки «экономическим терроризмом»

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Президент Ирана Хасан Роухани приравнял решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

«Выход Америки из ядерного соглашения — один из видов экономического терроризма, направленного против нашей страны», — заявил Роухани.

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Он подчеркнул, что Тегеран будет противостоять террористическим группировкам, несмотря на оказываемое давление.

«Страны, бойкотирующие нас, должны знать, что их действия не окажут никакого влияния на нашу способность бороться с террором», — подчеркнул Роухани.

Ранее Роухани рассказал об изоляции США.