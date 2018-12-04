Bloomberg: власти Косово изменят законодательство для создания собственной армии

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В Косово на следующей неделе должны принять законы, которые откроют путь к тому, чтобы власти превратили свои вооруженные формирования в настоящую армию, пишет Bloomberg со ссылкой на слова спикера парламента.

Конституция Косово, написанная в 2008 году, не допускает наличие армии. Миротворцы Североатлантического альянса размещены на территории государства с момента операции НАТО 1999 года.

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До этого этнические сербы в парламенте Косово блокировали попытки изменить законодательство для создания армии, отмечается в материале. Однако этнические албанцы, которые доминируют в составе парламента, в настоящее время пытаются добиться изменения закона.

«У нас официально появится армия Косово», — написал в своем фейсбуке спикер косовского парламента Кадри Весели.

Отмечается, что в США поддержали подобное решение, несмотря на возражения Сербии, отметив однако, что это займет продолжительное время.

Стремление к созданию армии вызвало напряженность в отношениях с Сербией, которая отказывается признать Косово в качестве независимого государства, отмечает агентство. Ранее в прошлом месяце косовские власти ввели 100-процентные пошлины на весь импорт из Сербии, после того, как сербы заблокировали их попытку присоединиться к Интерполу, напоминает Bloomberg.