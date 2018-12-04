Пушков ответил на призыв сенатора из США отправить корабли НАТО в Черное море

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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на предложение сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море.

По мнению Пушкова, такое предложение является рецептом резкого обострения конфликта.

«Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе», — написал Пушков в твиттере.

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Он добавил, что сенатору надо успокоиться и заняться экологией в его родном Вайоминге.

Джон Баррассо призвал НАТО решительно ответить на «российскую агрессию» по отношению к Украине и отправить в Черное море военные корабли.