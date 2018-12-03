Глава МИ-6 заверил, что Британия не стремится дестабилизировать Россию

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Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер во время речи в университете Сент-Эндрюс заявил, что Великобритания не стремится дестабилизировать Россию. Его речь была опубликована на сайте университета.

По его словам, несмотря на стремление России дестабилизировать Британию, Лондон не стремится дестабилизировать Россию.

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«Мы не добиваемся эскалации и отреагируем положительно, если увидим изменения в поведении России. Вместе с тем мы будем непреклонно защищать наших граждан и интересы нашей страны», — сказал Янгер.

Таким образом, глава МИ-6 повторил официальную версию британских властей, о том, что Россия применила боевое отравляющее вещество на территории Великобритании, и отметил стремление британских спецслужб убедить Россию в том, что «выгода, которую, как она считает, приносят подобные действия, не стоит риска».

Ранее в Британии призвали перестать недооценивать «российскую угрозу».