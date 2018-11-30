В Израиле прояснили ситуацию со «сбитым» в Сирии самолетом

В Армии обороны Израиля не подтвердили данные о сбитом Сирией военном самолете, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник рассказал, что силы противовоздушной обороны Сирии в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска сбили военный самолет и четыре ракеты Израиля. Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии уничтожили все ракеты, направленные на цели в этом районе.

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«Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности», — заявили в израильском ведомстве.

Ранее в Армии обороны отказались комментировать эти данные.