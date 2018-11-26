Лукашевич сообщил о готовящейся провокации с химоружием в Донбассе

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб», — сказал Лукашевич.

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Он добавил, что ВСУ стянули к линии соприкосновения ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган». Кроме того, они блокируют разведение сил в Станице Луганской. Также ВСУ ввели военнослужащих на участки разведения в Золотом и Петровском.

Лукашевич подчеркнул, что обстрелы населенных пунктов стали более интенсивными.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой республики.