Лукашевич сообщил о готовящейся провокации с химоружием в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб», — сказал Лукашевич.
Он добавил, что ВСУ стянули к линии соприкосновения ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган». Кроме того, они блокируют разведение сил в Станице Луганской. Также ВСУ ввели военнослужащих на участки разведения в Золотом и Петровском.
Лукашевич подчеркнул, что обстрелы населенных пунктов стали более интенсивными.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой республики.