Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами

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Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.

Уточняется, что было совершено три полета.

Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября. Сообщается, что бельгийские суда принимали участие в морских учениях НАТО на Балтике.

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По информации телеканала, российские самолеты имели боевое вооружение.

Капитан одного из фрегатов Кристоф Ван Беллегем сказал, что это можно расценивать как демонстрацию силы. Он добавил, что бельгийская сторона старается действовать осторожно, чтобы избежать несчастного случая и недопонимания.

Подчеркивается, что морские учения были прерваны, чтобы не допустить случайного поражения российских самолетов.

Ранее сообщалось, что российский самолет Ту-142 пролетел над кораблями НАТО.