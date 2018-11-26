В Канаде прокомментировали инцидент в Керченском проливе

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В Канаде консервативная партия страны отреагировала на инцидент в Черном море, при котором три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и двинулись к Керченскому проливу. Об этом говорится в посте лидера партии в твиттере.

По словам Эндрю Шира, произошедшее является «возмутительной эскалацией» ситуации в регионе.

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«Консерваторы Канады самым решительным образом осуждают эти действия», — заявил Шир.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании украинских судов.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.