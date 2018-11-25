На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

По его словам, обстрел украинской корабельной группы и захват трех судов ВМС ВС Украины, о котором заявил Киев, подпадает под признаки акта агрессии Резолюции № 3314 Генассамблеи ООН.

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Он также ссылается на Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. На его основании генпрокурор утверждает, что военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Ранее ФСБ России сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море.

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