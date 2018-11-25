Business Insider раскрыл секрет популярности С-400
Популярность российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в мире обусловлена их серьезным превосходством перед системами ПВО из США, пишет Business Insider.
В частности, журналисты упомянули контракты на поставку ЗРК С-400 в Индию, Саудовскую Аравию и Турцию, а также отметили заинтересованность, которую проявили в покупке систем Алжир, Белоруссия и Китай.
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В материале также говорится о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также проявил интерес к покупке ЗРК С-500, находящихся на стадии разработки. В издании отметили, что Россия сделала правильный выбор, решив вложить средства в разработку С-400.
Ранее Die Welt объяснила, почему С-400 стали хитом на мировом рынке оружия.