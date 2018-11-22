Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

В США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на дочь ветерана.

Отмечается, что он был старейшим ветераном, который пережил атаку на Перл-Харбор. Также сообщается, что Чавес умер в штате Калифорния.

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«Рэй был олицетворением величайшего поколения», — сказал представитель некоммерческой организации Spirit of Liberty Foundation, которая занимается сохранением памяти о героях Соединенных Штатов.

Япония совершила атаку на Перл-Харбор 7 декабря 1941. Она послужила поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

В июне сообщалось, что бывший глава Пентагона Фрэнк Карлуччи скончался в возрасте 87 лет.