МИД: «Белые каски» являются частью группировки «Джебхат ан-Нусра»

Министерство иностранных дел России заявило, что неправительственная организация (НПО) «Белые каски» фактически является ответвлением террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также призвали западных спонсоров организации прекратить поддержку «провокаторов и экстремистов».

Ранее сообщалось, что МИД России обвинил боевиков в срыве меморандума по Идлибу.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.