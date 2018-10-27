Саммит лидеров Турции, России, ФРГ и Франции в Стамбуле завершился
Четырехсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры России, Франции, Германии и Турции, закончился в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, встреча трех президентов и канцлера продлилась около трех часов. Она проходила в главном зале дворца «Вахдеттин». На саммите обсуждался вопрос сирийского урегулирования.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле встреча лидеров России, Турции, Франции и ФРГ продолжилась после перерыва.