Саммит лидеров Турции, России, ФРГ и Франции в Стамбуле завершился

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Четырехсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры России, Франции, Германии и Турции, закончился в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, встреча трех президентов и канцлера продлилась около трех часов. Она проходила в главном зале дворца «Вахдеттин». На саммите обсуждался вопрос сирийского урегулирования.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле встреча лидеров России, Турции, Франции и ФРГ продолжилась после перерыва.