Главы МИД России и Турции обсудили Сирию

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях четырехсторонней встречи президентов России, Турции, Франции и канцлера Германии. Об этом говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, министры обсудили меры по усилению координации борьбы с терроризмом в Сирии, а также активизацию политического урегулирования на основе решений Совбеза ООН и Конгресса сирийского национального диалога.

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«Отдельное внимание уделено ходу выполнения договоренностей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о палестино-израильском конфликте, украинском кризисе и ситуации в Совете Европы, а также обсудили судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу перед саммитом в Стамбуле.