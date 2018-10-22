Меркель заявила о невозможности поставок оружия Эр-Рияду

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в настоящий момент не считает возможным продолжать экспорт вооружения в Саудовскую Аравию. Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Такое решение связано с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По ее словам, немецкие власти осуждают убийство. Меркель также призвала выяснить обстоятельства произошедшего.

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«Что касается экспорта оружия, то он не может осуществляться при нынешних обстоятельствах», — добавила канцлер Германии.

Ранее саудовские власти признали, что Хашукджи погиб в здании саудовского консульства в Стамбуле «в результате ссоры». При этом Эр-Рияд не знает, где находится тело убитого журналиста.

По данным источника Reuters, Хашукджи скончался от удушения.