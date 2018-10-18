Погибший на Украине пилот из США впервые пилотировал Су-27

Представители подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии сообщили о том, что пилот Сет Неринг, который погиб при крушении Су-27УБ на учениях в Винницкой области, впервые пилотировал самолет этой модели, передает «Громадське».

Сообщается, что он также впервые участвовал в учениях, которые проводились за рубежом. Неринг имел более 20 лет опыта работы в ВВСК США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

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Он не был женат и не имел детей. У Неринга остались мать, отец и сводная сестра.

Ранее стало известно имя погибшего при крушении Су-27 на Украине американца.