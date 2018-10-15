Депутат Рады высмеял попытки обвинить Россию во взрывах на Украине
Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович высмеял заявления, обвиняющие Россию во взрывах на складе боеприпасов в Черниговской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам нардепа, было рассмотрено две версии случившегося: использование беспилотников и проникновение на склад диверсантов.
«Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти? Я думаю, что все-таки это странно», — подчеркнул Рабинович.
Он также подчеркнул, что сейчас четыре украинских склада с оружием находятся «в зоне риска» и призвал усилить их охрану.
Ранее сообщалось, что на военном складе под Черниговом возросла интенсивность взрывов.