Трамп назвал возможной отставку главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп считает возможным, что министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис уйдет в отставку, передает американский телеканал CBS.

Сообщается, что корреспондент задал Трампу вопрос, не уходит ли Мэттис в отставку. Президент отметил, что такая возможность не исключена.

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«Я не знаю… Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Мэттис «в некотором роде демократ», то есть придерживается оппозиционных взглядов.

«Он может уйти. Я имею виду, что в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что главе Пентагона прислали конверт с отравляющим веществом. Аналогичные «письма» были отправлены Трампу, президенту России Владимиру Путину, британской королеве Елизавете II.