Ученые заподозрили США в разработке биологического оружия

Программа Пентагона, согласно которой насекомые могут использоваться для распространения генетически модифицированных вирусов, может нарушать Конвенцию о биологическом оружии. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое опубликовал журнал Science.

Статью в научном журнале подготовили специалисты из университетов Германии и Франции, которые занимаются эволюционной генетикой, биоэтикой и правовыми вопросами, связанными с этими областями.

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По данным исследователей, в управлении перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона разрабатывается программа под названием Insect Allies («Насекомые-союзники»), которая, согласно официальной задаче экспериментов, должна выявить «горизонтальную» редакцию хромосом растений, производимую переносимыми насекомыми вирусами.

Ученые указывают, что у этой программы есть значительные биологические, экономические и социальные последствия, которые могут быть использованы Пентагоном. При этом, отмечают исследователи, практическая польза от этого проекта для сельского хозяйства США сомнительна.

«В итоге эта программа может восприниматься многими как попытка создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей, что — если это правда — будет нарушать Конвенцию о биологическом оружии», — подчеркивается в статье.

Также в исследовании отмечается, что на эту программу с 2016 году было потрачено $27 млн.

Ранее Пентагон ответил на вопрос о биологическом оружии в Грузии.