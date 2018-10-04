Guardian: Помпео отступил от своих слов по срокам денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео отступил от своих слов по срокам денуклеаризации КНДР, пишет газета The Guardian.

Газета напоминает, что ранее Помпео выразил надежду на то, что КНДР откажутся от ядерного оружия к январю 2021 года — к концу первого срока президентства Дональда Трампа.

Реклама

«Мой комментарий о 2021 годе не был моим. Я повторил это, но это был комментарий лидеров, которые провели межкорейский саммит в Пхеньяне [лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. — «Газета.Ru»]», - сказал Помпео журналистам.

В воскресенье Помпео намерен посетить Пхеньян для участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее его первая поездка в КНДР была отменена по поручению президента США Дональда Трампа из-за отсутствия прогресса в двусторонних переговорах по ядерному разоружению.

Американский лидер на прошедшей неделе заявил, что не хочет «играть в игру со временем» в случае переговоров с Пхеньяном по вопросам денуклеаризации, а также поручил Помпео избегать установления сроков.