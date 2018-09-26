Генсек НАТО выразил обеспокоенность из-за действий России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, о чем говорил с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Столтенберга, во время переговоров обсуждались создание американской базы в Польше, российские учения «Восток» и предстоящие учения НАТО Trident Juncture.

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«Я также выразил обеспокоенность НАТО в связи с продолжающимися агрессивными действиями России на Украине и выразил твердую солидарность с Великобританией после нападения в Солсбери», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что стороны договорились продолжать контакты.

Ранее Столтенберг рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «на полях» Генассамблеи ООН. По его словам, переговоры были полезными, однако Столтенберг отметил разногласия с российской стороной по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и ситуации на Украине.