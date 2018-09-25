Израильской армии предписали продолжить операции в Сирии

Израильская армия продолжит выполнять операции в Сирии, передает РИА «Новости».

Соответствующее решение принял военно-политический кабинет Израиля, обсудив ситуацию со сбитым российским самолетом Ил-20. В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что израильские военные должны продолжать координировать действия с Россией в сфере безопасности.

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Как передает Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сообщил журналистам, что Иерусалим продолжит операции в Сирии, чтобы предотвратить укрепления позиций Ирана в этой стране.

Ранее Нетаньяху выступил против решения Москвы поставить Сирии комплексы С-300.