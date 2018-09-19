Путин пострелял из винтовки в парке «Патриот»

__is_photorep_included11975725: 1

Президент России Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки в стрелковом центре, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, президент произвел пять выстрелов из винтовки СВЧ-308. Как отмечается, стреляя с расстояния 600 метров, Путин попал в цель более половины раз.

Реклама

Также стало известно, что российский лидер осмотрел стрелковую галерею концерна «Калашников» в парке «Патриот», в ходе визита в стрелковый центр специалисты продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил России.