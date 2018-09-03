National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» ВВС США

Журнал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 «ночным кошмаром» ВВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным издания, российские Су-35, которые поступили на вооружение ВВС Китая, значительно укрепляют силы КНР в регионе.

Как отмечается, новые китайские ракеты PL-15, которые могут устанавливаться на Су-35, представляют опасность для США.

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Ранее СМИ сообщили, что российский Су-35 может «секретным способом» сбить американский F-22.

Как отмечалось, F-22 не имеет боковых радаров, которые помогают отслеживать перемещение ракет противника, не изменяя траектории полета.