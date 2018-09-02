Появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от имени Порошенко

Пранкеры Вован и Лексус разыграли министра обороны Украины Степана Полторака, поговорив с ним от имени украинского президента Петра Порошенко. Запись опубликована на YouTube-канале пранкеров.

В описании к видео пранкеры рассказали, что нарезали фразы украинского президента из других записей.

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В ходе разговора «Порошенко» в грубой форме отчитывают министра и предлагают ему уволиться. Он также спрашивает Полторака, знал ли тот, что в «Донецк едут люди». На это министр отвечает, что впервые об этом слышит.

Тогда «украинский президент» требует вывести войска из зоны конфликта.

«Слушай, выведи войска. Начинать войну нельзя», — говорит голос Порошенко.

На требование об отставке Полторак отвечает, что готов покинуть пост в любой момент.

Ранее Степан Полторак сам рассказал, что стал мишенью розыгрыша пранкеров.