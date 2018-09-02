На Украине создадут еще одну бригаду морской пехоты

Командующий морской пехоты Украины генерал-майор Юрий Содоль рассказал о планах создать еще одну бригаду морской пехоты к концу октября 2018 года, передает «УНН».

В частности, отметил он, уже известны будущий командир бригады и его заместители, которые в данный момент находятся в пункте постоянной дислокации будущего формирования, в селе Дачное Беляевского района Одесской области.

Он также отметил, что с целью подготовки морских пехотинцев в селе создадут военный городок современного образца, при котором будут располагаться общежития как для офицерского состава, так и для военнослужащих-контрактников, а также спортивно-оздоровительный комплекс и медицинская часть.