В «Ростехе» рассказали о новых испытаниях «Панциря-С1М»

Приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» планируется завершить до конца года. Об этом заявил глава корпорации Сергей Чемезов, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем завершить их до конца 2019 года», — сказал он.

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Также, по словам руководителя, до конца года планируются испытания новой ракеты для «Панциря».

«Ее характеристики мы раскрывать не можем, отмечу лишь, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам», — отметил Чемезов.

Ранее в ОАК назвали срок заключения контракта на поставку истребителей Су-57 для министерства обороны России. В ведомстве запланировали покупку 12 истребителей.