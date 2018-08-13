Военные уничтожили пять беспилотников около базы России в Сирии

Российские военные уничтожили пять воздушных целей, которые приблизились к военной базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Алексея Цыганкова.

Он отметил, что пять беспилотных летательных аппаратов были обнаружены средствами контроля воздушного пространства за прошедшие сутки. По словам Цыганкова, они были запущены с Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований.

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«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы», — заявил глава ЦПВС.

Он добавил, что база Хмеймим функционирует в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что военные уничтожили два беспилотника боевиков около базы Хмеймим.