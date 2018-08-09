По территории Израиля было выпущено около 70 ракет со стороны сектора Газа

Около 70 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по территории Израиля, сообщает армия обороны Израиля в твиттере.

Отмечается, что ракеты были выпущены примерно за пять часов.

«К настоящему времени зафиксированы примерно 70 ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО «Железный купол» перехватила 11 из них», — говорится в сообщении.

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В израильской армии добавили, что большая часть ракет упала на пустыре.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.

Информации о жертвах и разрушениях в данный момент нет.