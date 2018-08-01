Более 74 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 74 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщается в фейсбуке Министерства обороны России.

«На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 74 028 жителей», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, за прошедшие сутки в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 110 человек.

Ранее сообщалось, что более 73 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте.