Аксенов: победы русских моряков способствовали становлению России на мировой арене

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Черноморского флота, ветеранов Великой Отечественной войны, работников судостроительной отрасли и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-морского флота России, передает РИА «Новости».

«Служба на флоте … удел мужественных и сильных духом людей. Блистательные победы русских моряков способствовали становлению и укреплению России как великой мировой державы», — заявил он.

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Аксенов также отметил, что история Крыма и Севастополя неотделима от истории Черноморского флота России, а моряки-черноморцы не раз показывали пример мужества, героизма, любви к Родине и готовности к самопожертвованию.

«Желаю всем, кто стоит на страже морских рубежей нашей Родины, кто обеспечивает боеготовность кораблей и боевых частей, всем, кто связал свою жизнь с флотом, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству!», — добавил Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что флот страны успешно решает задачи обороноспособности.