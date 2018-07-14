СМИ назвали один вид российского вооружения «худшим кошмаром НАТО наяву»

Издание The National Interest назвало «самым худшим кошмаром наяву для НАТО» российские противотанковые управляемые ракеты.

В частности, издание отмечает, что Россия оказалась «впереди всего мира» по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам предназначенным для противотанковых управляемых ракет, поскольку практически каждый снаряд входящий в инвентарь российской армии имеет варианты с такими боевыми частями. В статье говорится о том, что такими боеголовками оснащены снаряды ПТРК «Метис», а также ракеты «Атака», которые представляют собой «довольно опасный потенциал».

Отмечается, что ПТУР увеличивают возможности вооруженных сил за счет поражения небольших целей на расстоянии, превышающем пять километров.