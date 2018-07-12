В Раде ратифицировали соглашение с Нидерландами по делу MH17

На Украине Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами, предполагающее международно-правовое сотрудничество в связи с делом о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, соглашение одобрил 241 депутат. При этом его уполномоченными от украинской стороны будут Генпрокуратура и минюст, а со стороны Нидерландов – министр безопасности и юстиции.

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Согласно соглашению, Нидерланды смогут осуществлять преследование лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. Украинская сторона сможет передавать уголовное производство по просьбе Нидерландов.

Ранее Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в 2014 году.