Глава минобороны Франции напомнила США, как ведут себя союзники

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что американская сторона должна укреплять отношения с НАТО и Евросоюзом (ЕС). Об этом она сказала в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По ее словам, нужно заботиться и поддерживать отношения со своими союзниками больше, чем с другими странами. Она заметила, что предстоящий саммит НАТО даст возможность продемонстрировать наличие такого подхода.

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«Президент США в прошлом году поставил под сомнение необходимость сохранения автоматического характера предоставления той защиты, которую его страна должна обеспечивать в случае возникновения угрозы, либо нападения, направленного против одного из союзников по НАТО», — заявила Парли.

Она подчеркнула, что наличие разногласий между европейцами и американцами — не в интересах ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что активисты устроили акцию протеста в Брюсселе, выступая против приезда президента США Дональда Трампа на саммит НАТО.