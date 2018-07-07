Россия призвала мир присоединиться к разминированию Сирии

МИД России призвал международное сообщество присоединиться к усилиями по разминированию сирийской территории. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщается, Россия приветствует подписание в Дамаске меморандума о взаимопонимании между правительством САР и Службой ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС).

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«Усилия ООН в области разминирования станут солидным подспорьем той эффективной работы, которую на протяжении длительного времени оказывают Сирии российские специалисты в области гуманитарного разминирования и подготовки соответствующих сирийских инженерно-саперных подразделений», — подчеркивается в сообщении.

Специалисты ЮНМАС поначалу реализуют ряд пилотных проектов, после чего будут работать на всей территории Сирии.

«Призываем международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям на этом направлении и оказать соответствующую финансовую и техническую поддержку, которая в конечном счете способствовала бы созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные России раздали 10 тонн гумпомощи в Сирии.