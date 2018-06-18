Daily Mail: в Лондоне хотят увеличить оборонные расходы на ₤20 млрд в год из-за Москвы

Парламентарии британского правительства требуют увеличить военные расходы, чтобы противостоять возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия, пишет газета The Daily Mail.

Из доклада комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании следует, что чиновники предлагают увеличить расходы на оборону с 2% до 3% от объема ВВП. Как отмечает DM, это означает выделение дополнительных ₤20 млрд в год. Такие меры позволят достигнуть уровня, аналогичного периоду между окончанием холодной войны и серединой 90-х годов, отмечает издание.

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Парламентарии обращают внимание на то, что ненадлежащее финансирование вооруженных сил делает «очень трудным» осуществление долгосрочной стратегии обороны. Финансовая стабильность является «единственным решением» в то время, когда Великобритания сталкивается с новой угрозой со стороны России, а также с растущими вызовами от терроризма и кибервойн, заявили депутаты.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила G7 создать механизм быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств», в том числе со стороны России.