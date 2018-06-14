Госдеп опроверг подготовку провокации с химоружием в Сирии

Информация о готовящейся провокации в Сирии с участием американских военных не соответствует действительности, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт

Ранее в Минобороны рассказали, что коалиция США готовится к новому авиаудару в Сирии. Основанием для него послужит постановочный ролик о применении химических веществ. По данным ведомства, провокация готовится силами «Сирийской свободной армии» при содействии американских военных.

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«Минобороны России ложно заявляет, что силы США и «Сирийской свободной армии» готовят постановочную химическую атаку в Сирии», — написала Науэрт в твиттере.

По ее словам, США придерживаются Конвенции о запрещении химического оружия, в то время как Россия «использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает [президента Сирии Башара] Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии».