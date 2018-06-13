Путин назначил Алексея Криворучко заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны России Алексея Криворучко. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа Путина.

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Документ был подписан главой государства 13 июня.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что генеральный директор и крупнейший частный акционер АО «Концерн «Калашников» Криворучко стал основным кандидатом на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за взаимодействие с оборонной промышленностью.