Суд оставил в силе штраф Центробанку за хранение оружия

Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу Центрального банка России на штраф за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Регулятор попытался оспорить решение и подал апелляцию, однако суд вышестоящей инстанции не стал менять постановление. В решении указано, что постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП РФ, остается без изменений, а жалоба — без удовлетворения.

Центробанк оштрафовали за незаконное хранение оружия, обнаруженного при проверке. Как следует из документов, во время плановых проверок в комнате хранения оружия Центрального банка обнаружили два пистолета Макарова, принадлежавшие Сбербанку. Это произошло в ноябре 2023 года. Позднее, в апреле 2024 года, там же нашли еще две единицы служебного оружия, которые принадлежали частному охранному предприятию.

Сумма штрафа в материалах дела не уточняется. При этом, согласно административному кодексу, по этой статье штраф может составлять от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google за неудаление запрещенной в России информации.

 
