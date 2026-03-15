Дмитриев указал на заблуждение Зеленского относительно Трампа

Дмитриев: многие не согласны, что Трамп считает Зеленского своим сыном
Thilo Schmuelgen/Reuters

Многие в мире не согласны со словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы относится к нему как к сыну. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», — написал политик.

Так он прокомментировал публикацию экс-советника американского лидера Стива Кортеса, который заявил, что Зеленский не является ни сыном Трампа, ни проблемой США.

Накануне Зеленский сравнил свои отношения с главой Белого Дома со связью, которая есть у отца и сына. Украинский лидер обратил внимание, что он разного возраста с президентом Соединенных Штатов и пришел к выводу, что именно поэтому тот якобы воспринимает его как сына. При этом Зеленский добавил, что он не является самым любимым ребенком американского лидера.

До этого Зеленский признался, что «ненавидит» президента России Владимира Путина. Глава Украины выразил уверенность, что это чувство взаимно.

Ранее Зеленский призвал Трампа не давить на него.

 
Государство затягивает пояса, экономика буксует, зумеры банкротятся. Главное про деньги за неделю
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

