В двух регионах России разрешили майнить криптовалюту

С 15 марта в Бурятии и Забайкалье снова разрешили майнинг криптовалют

С 15 марта в ряде районов Бурятии и Забайкальского края вновь разрешили майнинг криптовалют. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные нормативно-правовой базы.

Как следует из постановления правительства, запрет на майнинг в Бурятии действовал с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года. Ограничение распространялось почти на всю республику — на 19 муниципальных районов и городской округ Улан-Удэ.

В Забайкальском крае запрет действовал в 14 муниципальных районах и 14 муниципальных округах, а также в городских округах Читы, поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.

Правительство России ввело полный запрет на майнинг криптовалют с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года в 10 субъектах страны. Ограничения распространяются на Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

В Бурятии и Забайкальском крае ограничения носят частичный характер: они действуют только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее аналогичная мера применялась и на юге Иркутской области, однако позднее там ввели круглогодичный запрет.

Идею полного запрета майнинга в этих регионах до 2031 года обсуждали на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, однако рассмотрение вопроса тогда отложили. Позднее, в октябре, глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявил РИА Новости, что поддерживает введение круглогодичного запрета на криптомайнинг в Бурятии и Забайкалье.

Ранее в Чечне заявили, что приравняют нелегальных майнеров к террористам.